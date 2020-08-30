Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kendimizi o...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kendimizi o...

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu.

30.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. (1)

Erdoğan: "Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir."

Erdoğan: "Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz"

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kendimizi o...

Kaynak: AA

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