Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor"
25.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:10
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı