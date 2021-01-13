Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...

13.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:17

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar."

Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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