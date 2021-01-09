Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...

09.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:57

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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