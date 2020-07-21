Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"
Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.
21.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (15)
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Kaynak: AA