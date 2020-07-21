Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (15)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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