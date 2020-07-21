Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (15) Kaynak: AA