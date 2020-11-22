Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane...

22.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:48
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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