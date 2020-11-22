Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.