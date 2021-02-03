Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?"
03.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:38
Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)
Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler) Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?"
Kaynak: Anadolu Ajansı