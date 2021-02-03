Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?"

03.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:38

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)

Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler) Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?"

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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