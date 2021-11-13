Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir.
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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