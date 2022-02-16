Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir." - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."

AA, Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, konut, Politika, Haberler

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