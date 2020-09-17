Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.
17.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır."
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Kaynak: AA