Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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