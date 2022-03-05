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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

AA, Kaan Bozdoğan - Politika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü de tebrik etti.

AA / Kaan Bozdoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Türkiye, Politika, Haberler

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