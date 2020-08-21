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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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