Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.
21.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."
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Kaynak: AA