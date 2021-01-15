Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Yarbay Cömert'in ailesine başsağlığı diledi
15.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:23
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz