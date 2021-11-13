Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet