Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet