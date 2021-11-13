Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil... - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Şehit yakınına küfür) Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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