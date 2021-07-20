Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki, askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki, askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de öncelikle Kurban bayramı arifesinde tüm jandarma komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere yarın inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Bende sizleri şuan Kıbrıs'tan arıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde törenler yaptık. Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize ben de Kıbrıs'tan en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin ve sizlere dinç kuvvet nasip eylesin Bu gidişat ve bu durum, teröristlerinde ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş olacağız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Bakan Soylu da, "Buradaki kahramanlarımızla ellerinizden öpüyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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