Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de görevi sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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