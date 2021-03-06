Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

06.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:40
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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