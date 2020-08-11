Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti
Son dakika haberi: Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
11.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:29
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
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Kaynak: AA