Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri...

23.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:48
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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