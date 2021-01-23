Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri...
23.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:48
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu