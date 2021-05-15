Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik etti.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik etti.
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