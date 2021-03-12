Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.