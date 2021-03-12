Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak...
12.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel