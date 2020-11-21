Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."

21.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:17
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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