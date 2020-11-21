Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.