Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."
21.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı