Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber...

02.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:56
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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