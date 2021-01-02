Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber...
02.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:56
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel