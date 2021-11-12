Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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