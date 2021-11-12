Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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