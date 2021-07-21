Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."
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