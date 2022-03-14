Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde... - Haberler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde...

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Hastane, Güncel, Haberler

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