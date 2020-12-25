Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize...
25.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:11
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı