Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır."
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel