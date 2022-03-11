Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır." - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır."

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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