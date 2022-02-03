Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve...
AA, Yeşim Sert Karaaslan - Politika
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika