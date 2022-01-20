Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.