Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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