Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."