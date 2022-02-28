Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük,...
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel