Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri