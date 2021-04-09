Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan