Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

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Erdoğan: "Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz."

Erdoğan: "EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir."

Erdoğan: "Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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