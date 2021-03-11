Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti

11.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:14
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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