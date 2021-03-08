Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet diledi Açıklaması
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet diledi Açıklaması

08.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:48
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet diledi Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "beşinci kavuklu" olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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