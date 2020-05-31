Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor...

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılıyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor...
31.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:47
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılıyor. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir" derken "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık. Bu sağlık kurumları

ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadelerini kullandı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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