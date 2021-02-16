Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain...

16.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:54
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain... - Son Dakika Haberleri
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:58:12. #1.15#
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