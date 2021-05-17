Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirdiklerini söyledi.

Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini, bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Erdoğan: '(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Açıklaması - Haberler
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