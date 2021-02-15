Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır"

Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı

Son dakika gelişmesine göre Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.