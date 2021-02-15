Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır"

15.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:10

Son dakika gelişmesine göre Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (4)

Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(PKK'nın) Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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