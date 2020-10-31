Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu

31.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:25

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu. (Salondan detaylar)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi
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