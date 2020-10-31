Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.