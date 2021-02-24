Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı
24.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:40
Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı