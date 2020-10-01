Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım."