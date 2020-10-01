Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım...

01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:37
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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