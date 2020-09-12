Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama... Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir. Türkiye'de bu sürece en erken katılan ülkeler arasındadır" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA