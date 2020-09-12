Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama...

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan,
12.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir. Türkiye'de bu sürece en erken katılan ülkeler arasındadır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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