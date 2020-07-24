Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
24.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınarak bölgesel konular da değerlendirildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA