Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip...
01.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:26
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel