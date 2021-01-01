Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler.