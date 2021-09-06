Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını... - Haberler
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