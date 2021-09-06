Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun