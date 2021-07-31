Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik"

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangından etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

" Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize, geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatın kaybeden vatandaşlarımıza Cenab- ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Afet bölgesi ilan edilen bölgeler ise şu şekilde;

"Antalya; Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler. Mersin; Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Osmaniye; Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Muğla; Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen mahalleler.

Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı