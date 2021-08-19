Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca